أمير قطر يصدر أمرا في ذكرى اليوم الوطني للبلاد

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم الأحد، أمرا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

وأمر أمير قطر بالعفو عن عدد من السجناء، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

سمو أمير البلاد المفدى يصدر أمرا ساميا، بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.#قنا pic.twitter.com/rMnVYRm8Px — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 15, 2019

واليوم الوطني في قطر، هو احتفال يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر، على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1878، ويحتفل به في 18 ديسمبر من كل عام.

وتقرر اعتبار هذا اليوم عطلة، بموجب مرسوم أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، في 21 يونيو/ حزيران عام 2007.

​ويعد اليوم الوطني لقطر ، يوما لتجديد الولاء لدولة قطر، ويحتفل به جميع من يعيش على أرضها، تعزيزا للولاء والتكاتف والوحدة، واعتزازا بالهوية الوطنية لدولة قطر، واستلهاما لـقيمها الأصيلة الممتدة للمجتمع القطري منذ تأسيس الدولة، على نحو ما تعكسه قيم اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، والتي تتضمن المشاركة والإلهام والإبداع والشفافية.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني لقطر، تنظيم عرض عسكري تشارك فيه قوات عسكرية كثيرة على كورنيش الدوحة يحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.

وخلال هذا العرض تقدم التشكيلات العسكرية المختلفة عروضا أمام المنصة الرسمية، في وقت تحلق الطائرات الحربية والمروحية في سماء الدولة.

وبعد انتهاء العرض العسكري، تستأنف الاحتفالات عصرا وتستمر حتى وقت متأخر من الليل، حيث تقدم مختلف المؤسسات الثقافية القطرية عروضا تخليدا لهذا اليوم، وتعد أبرز مظاهر تلك الاحتفالات مهرجان تراثي كبير تحت اسم "درب الساعي"، إضافة إلى احتفالات "العرضة" التراثية التي تنظمها القبائل.

وتنتهي الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية والشهب الاصطناعية التي تنير سماء الدوحة ليلة ذلك اليوم.

وفي الخارج تقيم السفارات والقنصليات القطرية حول العالم احتفالات باليوم الوطني للبلاد، ويشارك فيه شخصيات عامة.