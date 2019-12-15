تسجيل
15:02 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    أمير قطر يصدر أمرا في ذكرى اليوم الوطني للبلاد

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103663/22/1036632201.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912151043740311-httparabicsputniknewscomarabworld201912141043725308html/

    أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم الأحد، أمرا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

    وأمر أمير قطر بالعفو عن عدد من السجناء، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

    واليوم الوطني في قطر، هو احتفال يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر، على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1878، ويحتفل به في 18 ديسمبر من كل عام.

    وتقرر اعتبار هذا اليوم عطلة، بموجب مرسوم أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، في 21 يونيو/ حزيران عام 2007.

    مدخل إلى حي كتارا (Katara) الثقافي والتراثي في الدوحة
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    لماذا تحتفل قطر بعيدها الوطني يوم 18 ديسمبر
    ​ويعد اليوم الوطني لقطر، يوما لتجديد الولاء لدولة قطر، ويحتفل به جميع من يعيش على أرضها، تعزيزا للولاء والتكاتف والوحدة، واعتزازا بالهوية الوطنية لدولة قطر، واستلهاما لـقيمها الأصيلة الممتدة للمجتمع القطري منذ تأسيس الدولة، على نحو ما تعكسه قيم اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، والتي تتضمن المشاركة والإلهام والإبداع والشفافية.

    ومن أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني لقطر، تنظيم عرض عسكري تشارك فيه قوات عسكرية كثيرة على كورنيش الدوحة يحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.

    وخلال هذا العرض تقدم التشكيلات العسكرية المختلفة عروضا أمام المنصة الرسمية، في وقت تحلق الطائرات الحربية والمروحية في سماء الدولة.

    وبعد انتهاء العرض العسكري، تستأنف الاحتفالات عصرا وتستمر حتى وقت متأخر من الليل، حيث تقدم مختلف المؤسسات الثقافية القطرية عروضا تخليدا لهذا اليوم، وتعد أبرز مظاهر تلك الاحتفالات مهرجان تراثي كبير تحت اسم "درب الساعي"، إضافة إلى احتفالات "العرضة" التراثية التي تنظمها القبائل.

    وتنتهي الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية والشهب الاصطناعية التي تنير سماء الدوحة ليلة ذلك اليوم.

    وفي الخارج تقيم السفارات والقنصليات القطرية حول العالم احتفالات باليوم الوطني للبلاد، ويشارك فيه شخصيات عامة.

    انظر أيضا:

    فيديو تخرج شقيق أمير قطر من كلية سانت هيرست يشعل مواقع التواصل
    أمير قطر يتحدث عن "الوساطة والحوار"... ويؤكد تعهد قطر بـ"حل النزاعات"
    أمير قطر يفاجئ رئيس وزراء ماليزيا خلال منتدى الدوحة... فيديو
    الرئيس اللبناني يدعو أمير قطر لزيارة بلاده
    أمير قطر: مستعدون لتقديم أي دعم أمني واقتصادي تطلبه حكومة الوفاق الليبية
    الكلمات الدلالية:
    أخر أخبار قطر, أخبار قطر, اليوم الوطني, الديوان الأميري القطري, تميم بن حمد آل ثاني, قطر, أمير قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راقصات من الأرجنتين خلال مسابقة كأس بطولة للرقص اللاتيني في ميدلين، كولومبيا 12 ديسمبر 2019
    اختيار "أجمل نساء الكون" و"لبنان يغرق"...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    جونسون يعلن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير
    نجمة الاتحاد الأوروبي تغادره العام المقبل
    ماذا كان يبحث العالم على غوغل في 2019
    ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك