أمير قطر يصدر أمرا في ذكرى اليوم الوطني للبلاد

وأمر أمير قطر بالعفو عن عدد من السجناء، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
سمو أمير البلاد المفدى يصدر أمرا ساميا، بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.#قنا pic.twitter.com/rMnVYRm8Px
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 15, 2019
واليوم الوطني في قطر، هو احتفال يقام لإحياء ذكرى تأسيس دولة قطر، على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد، في 18 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1878، ويحتفل به في 18 ديسمبر من كل عام.
وتقرر اعتبار هذا اليوم عطلة، بموجب مرسوم أصدره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، في 21 يونيو/ حزيران عام 2007.
ومن أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني لقطر، تنظيم عرض عسكري تشارك فيه قوات عسكرية كثيرة على كورنيش الدوحة يحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.
وخلال هذا العرض تقدم التشكيلات العسكرية المختلفة عروضا أمام المنصة الرسمية، في وقت تحلق الطائرات الحربية والمروحية في سماء الدولة.
وبعد انتهاء العرض العسكري، تستأنف الاحتفالات عصرا وتستمر حتى وقت متأخر من الليل، حيث تقدم مختلف المؤسسات الثقافية القطرية عروضا تخليدا لهذا اليوم، وتعد أبرز مظاهر تلك الاحتفالات مهرجان تراثي كبير تحت اسم "درب الساعي"، إضافة إلى احتفالات "العرضة" التراثية التي تنظمها القبائل.
وتنتهي الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية والشهب الاصطناعية التي تنير سماء الدوحة ليلة ذلك اليوم.
وفي الخارج تقيم السفارات والقنصليات القطرية حول العالم احتفالات باليوم الوطني للبلاد، ويشارك فيه شخصيات عامة.
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