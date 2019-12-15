انطلاق "دمشق القديمة دون سيارات"... فيديو

أطلقت الحكومة السورية فعالية "دمشق القديمة من دون سيارات" من أجل النهوض بالواقع السياحي والبيئي والتنظيمي للمدينة التي تعتبر من أقدم مدن العالم.

وأوضح مدير دمشق القديمة مازن فرزلي أن هذه الفعالية هي محاولة تخفيف العبء عن دمشق القديمة، وهي ليوم واحد فقط ولكن في حال نجاحها يمكن تكرارها وزيادة المدة الزمنية لتصبح أسبوعاً.

وأشار إلى أن هذه التجربة تسمح لسكان دمشق القديمة فقط بإدخال سياراتهم ولن يسمح لأصحاب الفعاليات التجارية بدخول سياراتهم إلا بين 10 صباحاً و6 مساءً ويمكنهم تأمين نقل بضائعهم خارج هذا الوقت والهدف رصد السلبيات والإيجابيات التي تنجم عن تنفيذ هذا المشروع، من خلال معرفة عدد السيارات التي ستدخل المدينة يومياً وما هو عائد منها لسكان المدينة القديمة وما هو لأصحاب الفعاليات التجارية ونوعية هذه السيارات والتعرف على مدى إمكانية وضع هذه السيارات في المرائب المحيطة في دمشق القديمة، إضافة إلى حصر عدد الداخلين إلى المدينة القديمة من السكان والتجار والزوار. وذلك لوضع برنامج يحاكي الواقع الحقيقي في هذه المدينة.

ولفت إلى أن أنه وفق الدراسات الأولية فإن ذلك لن يشمل القاطنين، في دمشق القديمة ومجموعة المقترحات الحالية هي تأمين البديل لدخول السيارات، وهي في طور الدراسة لاستيعاب كل سيارات دمشق القديمة ضمن مرائب.