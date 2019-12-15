خلوصي أكار معلقا على افتتاح مقر قيادة مشتركة في قطر: الصديق وقت الضيق

افتتح وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية في معسكر خالد بن الوليد في قطر.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، قال أكار، خلال كلمة في قاعة المؤتمرات بهذه المناسبة، إن "تركيا تثبت دائما أنها الصديق وقت الضيق".

ولفتت الوكالة التركية، إلى أن "العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر تعززت عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 14, 2019

​وكانت قطر، افتتحت مقر قيادة عمليات عسكرية مشتركة مع تركيا، في قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، ونظيره التركي خلوصي آكار، افتتحا المقر الجديد لقيادة العمليات العسكرية المشتركة، موضحة أن افتتاح هذا المقر، جاء ضمن مجموعة كبرى من لمفاوضات التعاون العسكري بين البلدين، والتي بدأت منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

​وأشارت، إلى أن "زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القاعدة العسكرية التركية التي بنيت حديثا في قطر، ضمن الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية".

وكانت تركيا قد نشرت قوات تابعة لها في قاعدة عسكرية في قطر منذ عام 2017، عقب إطلاق السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حملة مقاطعة ضد الإمارات، أغلقت بسبب كل الحدود البرية والبحرية والجوية، بعد اتهام قطر بدعم الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة.