ممثل الأمم المتحدة في لبنان يدعو للإسراع بتشكيل حكومة

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى الإسراع بتشكيل حكومة في لبنان كسبيل وحيد للخروج من أزمتها بعد الاشتباكات التي شهدتها عدة شوارع في العاصمة بيروت يوم أمس، السبت.

وقال ممثل الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في تغريدة عبر (تويتر)، "انزعجت بشدة من الهجمات وأعمال العنف من جانب مناصري قوى سياسية مختلفة وما تبع ذلك من استخدام للقوة، على السياسيين التحرك بشكل عاجل نحو تسمية رئيس الوزراء قادر على دعم الشعب وتشكيل حكومة ذات كفاءة، وشاملة، ومدعومة من البرلمان".

وتابع أن "مثل تلك الحكومة فقط هي التي قد تخرج بالبلاد من أزمتها وتناشد الشعب لدعمها عند طرحها إصلاحات عاجلة".

2/2 .... supported by the parliament. Only such government can lead the country out of the crisis and appeal to the people for support, when introducing emergency and reform measures. #Lebanon — Jan Kubis (@UNJanKubis) December 15, 2019

​وكانت الداخلية اللبنانية قد أعلنت، اليوم الأحد، نقل 23 عنصرا من قوى الأمن بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات، بينما تلقى عدد آخر من المصابين العلاج ميدانيا.

وقال بيان لـ"قوى الأمن الداخلية"، نُشر عبر حسابها بموقع "تويتر": "حتى الآن حصيلة الإصابات خلال هذا اليوم في قوى الأمن والذين استوجب نقلهم إلى المستشفيات هي 20 عنصرا إضافة إلى جرح 3 ضباط ما عدا إصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانيا".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.