محلل سياسي: مستقبل لبنان أسود إذا بقيت الأمور على ما هي عليه

قال الكاتب والمحلل السياسي صلاح سلام، اليوم الأحد، إنه من المؤسف أن الأمور تطورت باتجاه إظهار وكأن في لبنان شارعين متناقضين في المواقف وفي الانتماءات السياسية.

وأضاف لـ"سبوتنيك":" كنا نتمنى أن تحافظ الثورة على وجهها النقي والوطني الشامل ولكن محاولات التعرض للمعتصمين في الساحات بهذا الشكل يسيء إلى لبنان أولاً وإلى وحدة الشعب اللبناني ثانياً وإلى إظهار الثورة كأنها فئوية وحزبية وليست ثورة وطنية شاملة لمحاربة الفساد وتحقيق الاستحقاقات المنشودة وقيام الدولة القوية والعادلة".

ولفت سلام إلى أن "المفاجأة الأكبر كانت تعامل القوى الأمنية بهذا الشكل مع المعتصمين، الذين مضى على اعتصامهم في الساحات حوالي الشهرين وبشكل سلمي ودون أن يحصل أي ضربة كف وأي تخريب في مؤسسة عامة، لذلك ما حصل أمس يسيء إلى الشعب اللبناني أكثر مما يسيء إلى أحزاب السلطة".

وتابع قائلاً:"إذا حصلت الاستشارات النيابية الملزمة غداً الاثنين سيكون لها طابع سياسي بمعنى أن كتلة "التيار الوطني الحر" ستترك التسمية لرئيس الجمهورية كما أن أحزاب أخرى قد تحذو حذوها في عدم تسمية أي مرشح وترك الأمر إلى رئيس الجمهورية وهذا يعني أنه في حال تسمية الرئيس سعد الحريري سيكون عدد الأصوات التي حظي عليها منخفضاً وليست لها طابع اجماع وطني كما كان يحصل سابقاً في الحكومتين السابقتين وهذا من شأنه أن يعقد الأمور أكثر ويزيد من صعوبات التأليف في مرحلة ما بعد التكليف، وأعتقد أن الرئيس سعد الحريري قد يكلف ولكنه ليس من السهل أن يؤلف".

ورأى سلام أن لبنان حالياً أمام مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد، المستقبل أسود وليس مجهولاً للأسف إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، الأوضاع المعيشية تتراجع بوضع مريع، الوضع النقدي والاقتصادي في حالة إنهيار الطبقة السياسية في حالة عجز وإفلاس وعدم مقدرة على إدارة هذه الأزمة الوطنية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

وأشار المحلل السياسي إلى أن كبار المسؤولين لا يسمعون نصائح الأصدقاء والأشقاء خاصة الذين اجتمعوا في مؤتمر باريس الذي صدر عنه موقف واضح أن على الإدارة اللبنانية أن تشكل حكومة في أسرع وقت ممكن تلبي مطالب الشعب وتحقق الاصلاحات المطلوبة، ولكن للأسف ندور في حلقة مفرغة من المناورات السياسية وكأن البلد بحالة طبيعية جداً وبألف خير.