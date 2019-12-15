إعلام: مسلحون مجهولون يغتالون الناشط حقي العزاوي في بغداد

أفادت قناة العربية السعودية في خبر عاجل بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط العراقي حقي العزاوي في بغداد.

وبحسب موقع "شفق نيوز" فتح مسلحون يستقلون دراجة نارية النار من سلاح "كلاشنكوف" تجاه عجلة يقودها المتظاهر حقي إسماعيل عباس العزاوي، وأردوه قتيلا بالحال.

وطالب مجلس الأمن الدولي السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد.

وقال المجلس في بيان أمس السبت: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل".

وأعرب المجلس عن قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل.

وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات.