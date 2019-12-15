وزير الدفاع اللبناني: عبء اللاجئين السوريين فجر الأزمة الاقتصادية في لبنان

ربط وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب بين استقبال بلاده لنحو مليونين ونصف المليون لاجئ سوري وتفجّر الأزمة الاقتصادية فيها.

شرم الشيخ - سبوتنيك.قال بوصعب خلال مشاركته في جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" ضمن فعاليات منتدى "شباب العالم" المنعقد في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد

"أتت كوراث بعد الربيع العربي بنزوح مليونين ونصف سوري إلى لبنان"، مضيفا "المجتمع الدولي وعد كثير بحل هذه الأزمة وفعلت هذه المنظمات أمور كثيرة ساعدت النازحين إنما البلد المضيف بقي وحده".وأضاف بوصعب "نعيش اليوم أزمة اقتصادية، يمكن لم ينتبه البعض لسببها الحقيقي، سببها تراكمات منذ 40 أو 50 سنة، لكن فجر هذه الأزمة عبء النازحين".

وأردف بوصعب "كنا نرى بؤر أمنية ضمن ما يسمي مخيمات النازحين، مخيمات كنا نؤمن لها المساعدات وخرج منها إرهابيين، حتى لو أعداد قليلة لا تتعدى 2 بالمئة، لكن خرج منها ناس كانوا يطلقون النار على الجيش اللبناني".

وأكد وزير الدفاع اللبناني "اليوم يجب أن تتعاون البلدان مع بعضها البعض لتأمين العالم، فالحروب لم تعد حروب تقليدية وإنما صار هناك حروب من نوع آخر"، مشددا "يجب أن يكون هناك تعاون بين هذه الدول، ويجب أن يكون للشباب دور".

وكان قد افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين إضافة إلى حوالي 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.