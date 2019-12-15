وزير الاقتصاد السوري يعلق على عبارة "الاقتصاد يتحسن لكن المواطن لا يشعر"

نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل ما نشرته بعض وسائل التواصل أنه قال في مجلس الشعب "الاقتصاد يتحسن ولكن المواطن لا يشعر بذلك"، مشيرا إلى أنه تم نشر ذلك دون العودة لما قاله فعلا في مجلس الشعب.

وأوضح خليل أنه قال في مجلس الشعب: "نحن أمام وضع اقتصادي يتحسن تدريجياً، وجاءت زيادة في الرواتب، وبدل أن نشاهد تحسناً، شاهدنا هجمة".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية توضيح الوزير السوري حول ما يشاع أنه قال "الاقتصاد يتحسن والمواطن لايشعر بذلك" بأنه:

"إن كان الأمر بهدف جمع اللايكات فأنا لا أمانع أبداً، لكن في الواقع هذا الكلام لم يقال، ولم يرد على لساني إطلاقاً، وتم تداول هذه العبارة دون العودة إلى ما صرحت فيه تحت القبة".

وبحسب الصحيفة، بين خليل أنه قال: "في الواقع، نحن أمام وضع اقتصادي يتحسن تدريجياً، وجاءت زيادة في الرواتب، وبدل أن نشاهد تحسناً، شاهدنا هجمة، وبلحظة واحدة كان سعر صرف الليرة السورية يرتفع، ما يدل مرة أخرى أن هذا شكل من الحروب، وهو الأخطر على الإطلاق، ويجب ألا ننساق معه، ولا أتحدث تبريراً، وإنما واقع بالأرقام والمؤشرات، وهذا أمر قائم في الأسواق".

من جهة ثانية، أوضح الوزير السوري أنه لا يوجد أي تقنين في منح إجازات الاستيراد، مؤكداً أن لا سقوف ولا تقييدات في منح الإجازات، كما كان يحدث أحياناً في سنوات ماضية، وكل من يطلب إجازة لمادة مسموحة ضمن دليل الاستيراد يحصل عليها، من منطلق أن السوق لا تطلب إلا حاجتها، وعليه كل طلب للحصول على إجازة استيراد تتم تلبيته.