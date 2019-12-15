توقيف متطرف موال لـ"داعش" في مكناس خطط لتنفيذ عملية انتحارية في المغرب

أوقفت السلطات المغربية، أمس السبت، شخصا على خلفية تخطيطه لعملية انتحارية، مشيرة لموالاته لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا).

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فإنه "في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية، وبناء على معلومات دقيقة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بمكناس، أمس السبت، من إيقاف متطرف موالي لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، يبلغ من العمر 41 سنة، والذي ينشط بهذه المدينة".

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "التحريات الأمنية أكدت ضلوع المشتبه فيه في ترويج للفكر المتطرف لـ "داعش" ، بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات".

كما أفاد البحث بأن الموقوف "كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة".

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وكذا مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات.

وأعلن المغرب في حزيران/يونيو تفكيك ست خلايا إرهابية منذ بداية 2019. وتعتمد السلطات الأمنية المغربية، بحسب مراقبين وخبراء أمنيين، تكتيك العمليات الاستباقية لمنع تنفيذ العمليات الإرهابية، حيث سبق للسلطات الأمنية أن نجحت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية خاصة بعد تأسيس "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" في آذار/مارس 2015.

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع للاستخبارات)، في شباط/فبراير 2018، عن ارتفاع عدد الخلايا التي تم تفكيكها من قبله منذ تأسيسه إلى 49 خلية كانت تخطط لارتكاب أعمال إرهابية في البلاد.