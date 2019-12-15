السيسي: وقف التدخل الدولي في سوريا يحقق استقرار للبلاد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن حل الأزمة السورية يكمن في رفع الدول يدها عنها، لافتًا إلى أن البعض يعتقد أن مصالحه تظل قائمة في بقاء سوريا في حالة عدم استقرار.

شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال السيسي في كلمة خلال جلسات منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، المنعقد بمنتجع شرم الشيخ، "الحل للأزمة السورية أن ترفع الدول يدها عنها، حيث تعتقد أن من مصلحتها بقاء سوريا في حالة عدم استقرار".

وأردف، "إذا استعادت سوريا استقرارها بسرعة، وتم كتابة دستور جديد، سيعود الملايين الموجودين في لبنان بلدان أخرى إلى بلدهم".

وتابع، "طالبنا منذ البداية باستعادة الدول الوطنية لهيبتها مرة أخرى، كانت لنا رؤية في الموضوع حين قلنا إن الجيوش الوطنية يجب أن تكون هي المسؤولة، حتى لا يكون دور لميلشيات أو جماعات إرهابية أو مسلحة".