"أنصار الله" تحكم بإعدام 4 بتهمة التخابر مع التحالف

أيدت محكمة أمن الدولة في صنعاء، اليوم الأحد، أحكاما بإعدام أربعة متهمين بالتخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المحامي عبد المجيد صبرة، وهو متخصص في الترافع عن محتجزين لدى جماعة "أنصار الله" عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أصدرت أربعة أحكام بالإعدام على كل من محمد هادي ظافر وعلي محمد الحسيني وأحمد ضيف الله الحموي وعبد المجيد عبد الحميد علوس، بتهمة التخابر وإعانة العدوان.

وأضاف أن الأحكام النهائية "جاءت تأييدا للأحكام الابتدائية التي قضت بإعدامهم تعزيرا ومصادرة المضبوطات".

وتوجه "أنصار الله"، تهمة التخابر إلى كل من يتعاون أو يناصر التحالف العربي والحكومة اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر عام 2014.