وزارة الحج السعودية تكشف أرقاما جديدة عن المعتمرين

كشفت وزارة الحج السعودية، عن الدول الأكثر خروجا للمعتمرين، حيث أصدرت الوزارة أكثر من مليوني تأشيرة لأداء العمرة.

وحسب الوزارة السعودية، تصدرت باكستان قائمة الدول الأكثر خروجا للمعتمرين بـ411 ألفا و140 معتمرا، ثم إندونيسيا بـ368 ألف معتمر، حسب صحيفة المصري اليوم.

وجاءت مصر في المرتبة السادسة، حيث استقبلت السعودية منها مليوني و501 ألف و673 معتمرا عن طريق الجو، و18 ألف معتمر.

#وزارة_الحج_والعمرة : إصدار أكثر من مليوني تأشيرة عمرة وأكثر من 1,5 مليون معتمر يصلون إلى المملكة لأداء مناسك العمرة pic.twitter.com/H53WmYUK0p — الأخبار السعودية (@elakhbar_saudi) December 13, 2019

وفي إحصاء وزارة الحج السعودية الأسبوعي، استقبلت المملكة أكثر من مليون ونصف معتمر الأسبوع الماضي معظمهم عن طريق الطيران، والأكثر أيضا كان من باكستان ثم إندونيسيا.

وقال موقع الوزراة إنها "ورت محرك الحجز المركزي "مقام" والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى".