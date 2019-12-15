حريق في سرداب مجمع القطاع النفطي بالكويت

شب حريق في مؤسسة نفطية كويتية فجر اليوم الأحد، دون وقوع إصابات في موقع الحريق.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن حريقا وقع فجر اليوم الاحد، في أحد مخازن للآلات الميكانيكية في سرداب مبنى مجمع القطاع النفطي في الشويخ.

وأضافت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل رجال الإدارة العامة للاطفاء.

وتابعت المؤسسة في بيان صحفي، أن الحريق تسبب في أضرار مادية بسيطة ولا توجد أي إصابات وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات للتأكد من سلامة المبنى وعمل التنظيف والتهوية اللازمة. Volume 0%

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الموظفين بعدم التواجد في المبنى لحين التأكد من سلامته وسيتم تشكيل فريق تحقيق فني حسب الإجراءات المتبعة في المؤسسة للوقوف على ملابسات الحادث.