الصادق المهدي: الوضع الحالي للجيش السوداني يعاني "التشويه"

قال رئيس حزب "الأمة القومي" السوداني، الصادق المهدي، أمس السبت، إن الوضع الحالي في جيش بلاده يعاني من "التشويه" الذي صنعه الرئيس المخلوع، عمر البشير، من أجل بقائه في الحكم.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن تصريحات المهدي جاءت ذلك في خطاب جماهيري للمهدي بمدينة الدمازين (جنوب شرق).

وقال المهدي "الوضع الحالي في القوات المسلحة، يعاني من التشويه الذي صنعه الطاغية (البشير) لصالح بقائه".

وأوضحت الوكالة أن المهدي لم يوضح ما يقصده بالتشويه الذي يعاني منه الوضع الحالي للقوات المسلحة، أو مظاهره، رغم قوله:

إن علاجه بالشعارات لا يجدي، بل المطلوب أن يتم الاتفاق على مبادئ صحيحة ويُكلف المكون العسكري بالتصدي للعلاج على أساسها.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قيادة الجيش حول تصريحات رئيس حزب "الأمة القومي".

وأشار المهدي إلى أن السلام بالسودان لن يتحقق "إلا ضمن إستراتيجية محكمة ومتفق عليها تتخذ عدة خطوات أبرزها، اجتماع خارج السودان برعاية إفريقية ودولية للاتفاق على وقف العدائيات، وتسريح ودمج القوات (التابعة للفصائل المتمردة)، وهيكلة قومية للقوات النظامية، واحتواء المليشيات" الحزبية والقبلية".

ودعا المهدي إلى ضرورة تعيين ولاة (حكام) الولايات، واعتبرها خطوة يجب ألا تتأخر، باعتبار أن تأخرها يعني استمرار ولاية النظام البشير، مشددا "على ضرورة تعيين ولاة تنطبق عليهم صفات "الكفاءة المقنعة، والتنازل من أية صفة تنظيمية حزبية ليسلك الوالي سلوكا قوميا أثناء ولايته، وألا يكون ملوثا بأية علاقة بالنظام المخلوع".

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.