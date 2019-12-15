السيسي: عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة

لجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للاستشهاد بمثل أفريقي خلال كلمة له في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقال السيسي: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب الأخضر والأشجار الصغيرة".

وشرح السيسي معنى المثل، قائلا: "يجب الانتباه إلى أن الدول الكبرى والمتقدمة بقدراتها عندما تتدافع وهذا أمر طبيعي في العالم الإنساني الذي نعيشه، ستظل المصالح هي الأداة والمحرك الأساسي لحركتها، وعندما تتصارع الدول الكبرى فالدول الصغيرة هي التي تدفع الثمن، ويجب أن تكون الدول الصغيرة منتبهة لنفسها".

وتابع "هناك فرق كبير بين القيم والمثل في تناول الموضوعات، وبين المصالح وأدبيات السياسة الدولية، لا تخلطوا الفرق بين الاثنين، احنا ممكن لما نتكلم عن القيم والمبادئ الإنسانية نتكلم كثيراً، ولكن عندما تُستدعى المصالح يتغير كلامنا، أو على الأقل لا يظهر أننا نتغير ونتجاوز ما نتحدث عنه".

وحول التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، أضاف السيسي "أود أضرب مثلا جميلا سمعته من أشقائنا في إفريقيا، وهو عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب الأخضر والأشجار الصغيرة".

وأتم الرئيس المصري "بمعنى أننا لازم ننتبه أن الدول الكبرى والمتقدمة بقدراتها عندما تتدافع وهذا أمر طبيعي في العالم الإنساني الذي نعيشه، ستظل المصالح هي الأداة والمحرك الأساسي لحركتها".