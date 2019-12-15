السلطات السودانية تقرر وقف صدور صحيفة جهاز المخابرات

الخرطوم - سبوتنيك . وقال رئيس تحرير صحيفة "سودان فيشن" معوض راشد الناطقة بالإنجليزية إن السلطات قررت وقف صدور الصحيفة بدون إبداء أسباب.

وصرح رئيس تحرير الصحيفة، اليوم الأحد، في تصريح، لوكالة سبوتنيك، "أبلغتنا الإدارة العليا إن الصحيفة ستتوقف عن الإصدار من يوم الغد الاثنين"، موضحا "عدم علمه بالأسباب"، وأشار إلى أن "مسؤولي الإدارة وعدوا العاملين والصحفيين بدفع مستحقات نهاية الخدمة في غضون 15 يوما".

ويشار إلى أن صحيفة "سودان فيشن"، هي الصحيفة الوحيدة الناطق باللغة الإنجليزية بالسودان، ويديرها الجهاز العام للمخابرات السودانية، وقد تأسست في العام 2003.