قبل زيارة ماكرون... صحيفة تكشف عن فتور في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا

ينتظر المغرب، زيارة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يلتقي خلالها الملك محمد السادس.

وحسب صحيفة "هسبيرس" تشهد العلاقات المغربية الفرنسية فتورا، مدللة على ذلك بعدم اجتماع وزير الخارجية الفرنسي بنظيره المغربي في الاجتماعات متعددة الأطراف بالجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك لأول مرة بين البلدين.

"فتور ديبلوماسي" بين باريس والرباط يسبقُ زيارة الرئيس الفرنسي https://t.co/s6myFuAu0n #سياسة — Hespress هسبريس (@hespress) December 15, 2019

ويعمل الرئيس الفرنسي خلال زيارته على إقناع الرباط باختيار العرض الفرنسي لتنفيذ القطارات فائقة السرعة.

وقدم الجانب الصيني عرضا مغريبا حسب الصحيفة لتنفيذ خط القطارات.

وجدولت الزيارة في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وهي الثانية للرئيس الفرنسي إلى المغرب بعد الأولى عام 2018.