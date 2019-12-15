السيسي: مصر لا تتآمر أبدا على من اختلف معها مهما حدث

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب أصبح وسيلة تستخدم في ظل التطور الحادث والجيل الجديد من الحروب، لتحقيق أهداف سياسية لأنه أقل تكلفة.

وأضاف السيسي، في كلمة له، ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم 2019: أن "أي دولة بتاخد إجراء ضد دولة أخرى بيحكمها قانون دولي وشرعية دولية إلا الإرهاب محدش بيحاسبه".

وتابع قائلا "لا يمكن أن نقبل باستخدام الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية".

الرئيس السيسي: مصر لا تتأمر على من اختلف معها مهما حدث#eXtranews#منتدى_شباب_العالم pic.twitter.com/RAinv8zBeX — eXtra news (@Extranewstv) December 15, 2019

وأكد السيسي أن "مصر لا تتآمر أبدا على من اختلف معها مهما حدث".

وأوضح الرئيس المصري أن "مصر تريد حل كل المسائل حتى مع من نختلف معهم بالحوار والتفاوض والصبر، لأننا نرى أن التآمر أو استخدام الإرهاب أو العمل المسلح نتائجه ستعود علينا جميعا".

وأشار السيسي إلى أنه "تم التدخل في العراق من 16 سنة، وكانت قدراتها الاقتصادية ودخلها ومواردها يتيح لها تاخد مكان كبير، وكان من الممكن إن حجم المشكلة يبقى أقل بالحوار منظم، لكن حاليا نحن في المنطقة تحت ضغط ما نحن فيه، ضغط الواقع غير المستقر".