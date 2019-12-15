التكلفة 200 مليار دولار... السيسي: نستطيع تغيير أفريقيا في 10 سنوات

وأضاف السيسي خلال كلمته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ "لو أردنا تغيير وجه القارة الأفريقية خلال الـ 10 سنوات يجب القيام بمشاريع قومية لبنية أساسية داخل القارة".

الرئيس السيسي: تغيير مستقبل إفريقيا للأفضل يحتاج إلى 200 مليار دولار #eXtranews #منتدى_شباب_العالم pic.twitter.com/67ENigjR4M

وأشار إلى أن "تعداد سكان القارة الأفريقية الآن وصل إلى 1.3 مليار شخص وأن هذا الرقم قابل للزيادة خلال السنوات القادمة وسيصل إلى 2 مليار شخص وستكون هناك احتياجات أكبر للقارة الأفريقية".

وأكد أن "التصحر موجود في أفريقيا بشكل كبير وهناك من يعيشون بشكل صعب بسبب الجفاف وهناك هجرة يترتب عنها مشاكل داخلية وعدم استقرار".

وتابع السيسي "عندما ذهبت إلى الصين واليابان وأوروبا ذكرت ذلك وقلت إن أفريقيا سوق واعد جديد ولكن السوق الآن ظروفه صعبة ولكن سنعمل على نمو هذا السوق وأحيانا كلامنا هنا في الندوات والمنتديات يكون بشكل والواقع وتنفيذه على الأرض يكون بشكل مختلف".