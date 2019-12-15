رئيس الوزراء العراقي المستقيل يصدر أمرا ديوانيا

أصدر عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي المستقيل، اليوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، أمرا ديوانيا يتعلق بتوجيه الكتب من رئاسة الوزراء إلى الوزارات.

ونشرت "السومرية" كتابا رسميا أصدره رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، يظهر أمرا ديوانيا يوجه من خلاله مكتبه وأمانة مجلس الوزراء بعدم إصدار أو توجيه أي كتاب إلى الوزارات قبل عرضه عليه حصراً.

وكان عبد المهدي، أصدر اليوم الأحد بيانا بشأن إهانة أعلام وصور زعماء دول في التظاهرات العراقية.

وأعرب عبد المهدي في بيانه، عن استنكاره ورفضه إهانة أعلام وصور زعماء دول تربطها علاقات مع العراق.

وتابع قائلا: "جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه".

وقال رئيس الوزراء المستقيل: "نحن نرفض ونستنكر إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي في محاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات، من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات".

وأردف "نرفض ونستنكر إهانة أعلام وصور زعماء لدول لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة".

واستمر عبد المهدي قائلا:

"جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الأوراق وتقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها".

واندلعت احتجاجات ومظاهرات واسعة في العراق، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق، خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.