البرهان: الأمم المتحدة شريكة للسودان

أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان، أن الأمم المتحدة شريكة لبلاده في قضايا السلام والتحديات الاقتصادية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الراكوبة"، جاء ذلك خلال اجتماعه بوفد مشترك من إدارة شرقي أفريقيا للأمم المتحدة ونائب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي أنيتا كيكي.

وأوضح البرهان أن التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مستمر لاختيار آلية مناسبة خلال الفترة القادمة لمخاطبة التحديات خاصة مراقبة وقف إطلاق النار.

وشدد البرهان على مواصلة العمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي، لأن النازحين سيعودون في المستقبل إلي مواطنهم مما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية.

وأوضح المستشار الإعلامي لبعثة "يوناميد" أشرف عيسي أن هدف زيارة الوفد الأممي هو استشراف رؤيته حول مساهمة الأمم المتحدة في دعم عملية السلام والقضايا المتعلقة بالفترة الانتقالية.

وأضاف "أن الوفد جاء بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".