إيران تعلق على ظاهر انتشار "أقراص سامة" داخل المواد الغذائية

انتشرت خلال الأيام الماضية، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطع من المنتجات الغذائية، تحتوي على أقراص أدوية بداخلها، وعلقت السلطات الإيرانية على تلك الصور المتداولة.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأحد، إن "دس أقراص الدواء في قطع الكيك والمواد الغذائية، أصبح قضية أمنية، هدفها تشويش الرأي العام وتشويه سمعة الصناعات الغذائية في البلاد".

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين، على هامش ملتقى الغطاء العام للسلامة بوزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وقال نمكي: "حالات دس أقراص الدواء في قطع الكيك، لم تكن ضمن عملية الإنتاج والتوزيع الرسمي"، مضيفا: "زملاءنا في الأجهزة الأمنية والاستخبارية يتابعون الموضوع".

ونفى الوزير الإيراني وصول أية تقارير بشأن حدوث حالات تسمم ناجمة عن استهلاك هذه القطع من الكيك، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تفاصيل أكثر عن عناصر الشبكة الضالعة بهذه العملية.

يذكر أن إيران شهدت، خلال الأسبوع الماضي، انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وجود أقراص وكبسولات دواء في قطع الكيك وبعض المنتجات الغذائية.