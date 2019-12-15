بعد فيديو مثير... نائب سوري يعتذر من الأسد والشعب السوري والبرلمان (فيديو)

اعتذر عضو مجلس الشعب السوري ورجل الأعمال حسام قاطرجي من الشعب السوري والرئيس السوري بشار الأسد ومجلس الشعب اليوم الأحد بعد الضجة التي أحدثها فيديو نشر يظهر فيه القاطرجي بموكب وحراسة ورجال يؤدون تحية عسكرية.

ونقل موقع "الوطن" السوري تسجيلا يقدم فيه النائب السوري ورجل الأعمال حسام قاطرجي اعتذاره للشعب السوري وللرئيس السوري بشار الأسد ومجلس الشعب لما بدى منه من تصرف حول مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال قاطرجي في الاعتذار:

"أقدم اعتذاري للقائد المفدى الرئيس بشار الأسد والشعب فردا فردا وأعضاء المجلس على الفيديو الذي تم نشره والفيديوهات السابقة".

وفي كلمته التي رد فيها على مداخلات بعض الأعضاء بين قاطرجي أن الفيديو صوره أحد العاملين لديه ومن دون علمه وتم نشره واستغلاله للإساءة له وصرح:

"أتحمل كامل المسؤولية عن هذا الموضوع، ومعاهدا أنه سيبقى ضمن مسيرة القائد المفدى ومسيرة الإعمار والبناء".

وكان فيديو تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا أثار ضجة كبيرة وانتقادا بسبب المظاهر التي وردت في الفيديو بينما يعاني الاقتصاد السوري من حصار اقتصادي خانق يؤثر على مختلف تفاصيل الحياة في سوريا.