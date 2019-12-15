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21:47 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    طلاب أكاديمية الشرطة في دمشق خلال التدريبات

    الشرطة تعيد مبلغ 145 ألف دولار لمواطن سوري بعد أن اكتشفت السارق

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    تمكنت الشرطة السورية من استعادت مبلغ 145 ألف دولار أمريكي سرقت من مواطن سوري قبل أيام.

    وبحسب صفحة وزارة الداخلية السورية على "فيسبوك"، قالت الوزارة إن قسـم شرطـة المـزة الشـرقي أعاد مبلـغ ( مائة وخمسة وأربعون ألف دولار أمريكي) بعد أن تم سلبه من صاحبه.

    الجيش السوري
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    وقالت الوزارة: "ادعى المواطن (محمد نادر . ق) إلى قسم شرطة المزة الشرقي بتعرضه لحادثة سلب مبلغ مالي كبير وقدره (145.000) مائة وخمسة وأربعون ألف دولار أمريكي، وذلك أثناء ذهابه إلى أحد الأشخاص لتحويل الأموال كونه يرغب بتحويل المبلغ المذكور إلى إحدى الدول الأجنبية بقصد علاج زوجته المصابة بالسرطان، وأثناء خروجه من منزله الكائن في محلة اتستراد المزة أقدم شخص مجهول على سلبه المبلغ وتواريه عن الأنظار".

    وأضافت الصفحة: "ومن خلال المتابعة الدقيقة من قبل قسم شرطة المزة الشرقي تم الاشتباه بالمدعو (م . ع) وهو نفس الشخص الذي كان ينوي أخذ المبلغ من المواطن و تحويله، وتم إلقاء القبض عليه بمحلة باب شرقي وتبين أنه من أحد التجار في بيع الشرقيات".

    وذكرت أنه "ومن خلال التحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن اعترف أنه بتاريخ 8 / 12 / 2019 أقدم على سلب مبلغ/ مائة وخمسة وأربعون ألف دولار أمريكي/ من المدعي مستغلا كبر سنه كونه في العقد الثامن من العمر وأنه أقدم على سلب المبلغ المالي بعد أن طلب منه المدعي تحويل المبلغ إلى إحدى الدول الأجنبية لعلاج زوجته حيث تم ترتيب موعد معه ليحضر لمكتبه لتسليمه المبلغ، وعندها قام المدعو (م . ع) بانتظار المدعي أمام منزله بالشارع العام مستغلا انقطاع التيار الكهربائي وسوء الأحوال الجوية مساءً وبعد خروجه من المنزل وبحوزته المبلغ المالي باغته من الخلف وقام بضربه وسلبه المبلغ ولاذ بالفرار" .

    وختمت: "تم تحري مكتبه بعد الحصول على الموافقة من القضاء المختص وعثر على المبلغ داخل طاولة خشبية بضمنها مخبئ سري حيث تم استرداد المبلغ وسيتم تقديم المقبوض عليه مع المبلغ إلى القضاء المختص أصولا".

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