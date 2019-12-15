المصادقة على اتفاقية تأسيس بيت تجاري بين سوريا وأوسيتيا الجنوبية

صادق مجلس الشعب السوري اليوم، الأحد، على اتفاقية تأسيس بيت تجاري بين سوريا وأوسيتيا الجنوبية.

دمشق - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، قوله أمام مجلس الشعب السوري إن:

"الاتفاق يتضمن التزاما واحدا: هو تأسيس بيت تجاري سوري في أوسيتيا وبيت تجاري أوسيتي في سوريا ليكون منصة لترويج وتسويق المنتجات السورية في جمهورية أوسيتيا، كما أنه يشكل فرصة للتعريف بالمنتج والقوانين التجارية في سوريا، فضلا عن أنه بمثابة معرض دائم يمكن من خلاله إجراء بيع مباشر وعقود وصفقات".

وفي 31 آب/أغسطس الماضي، وقعت سوريا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 في مجالات إنشاء بيت تجاري وتسهيل تدفق السلع التجارية ذات المنشأ الوطني بين الطرفين. وتحدث نائب رئيس حكومة جمهورية أوسيتيا الجنوبية غينادي بيكوف الذي زار المعرض حينها عن" أهمية هذه الاتفاقية لجهة تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أنه اطلع على الواقع التجاري من خلال معرض دمشق الدولي، حيث هناك وفرة في السلع والمعروضات السورية التي تهم بلاده".

وكانت روسيا قد اعترفت بسيادة أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية في 26 آب/أغسطس من العام 2008، وبالإضافة إلى روسيا اعترف باستقلال أبخازيا، كل من نيكاراغوا، وفنزويلا، وناورو، وأعلنت سوريا الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 29 أيار/مايو 2018.