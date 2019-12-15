القوات اليمنية المشتركة: 4 قتلى و24 جريحا من الحوثيين جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 28 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجمات على مواقع جنوب الحديدة، تمكنت القوات من صدها".

وأكد المركز على "مقتل 4 من الحوثيين وإصابة 24 آخرين، خلال التصدي للهجمات".

وأشار إلى "وصول القتلى والجرحى إلى مستشفيات صنعاء والحديدة".

في سياق متصل، نقلت قوات العمالقة عن مصادر ميدانية، إن "الحوثيين حشدوا أعدادا كبيرة من مقاتليهم ودفعوا بهم نحو مناطق متفرقة في مديريات جنوب الحديدة".

واعتبرت العمالقة "تحشيد الحوثيين في إطار تصعيدهم العسكري الواسع الذي يسعون من خلاله إلى تفجير الوضع والقضاء على عملية السلام في الحديدة".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان القوات المشتركة، إلحاق خسائر بالحوثيين، خلال التصدي لهجوم نفذته الجماعة شمال غربي مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.