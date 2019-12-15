البحرين تؤكد دعهما لمساعي مصر في ليبيا

أكدت مملكة البحرين، اليوم الأحد، دعمها الكامل للجهود المصرية في ليبيا، وسعيها الحثيث من أجل إحلال الأمن والسلم العربيين.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، في بيان، "مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت الداعم لجمهورية مصر العربية وأمنها واستقرارها ومساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان، "مملكة البحرين تؤكد دعمها لمساعي جمهورية مصر العربية الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة".

وتابع، " تؤيد مملكة البحرين كل ما من شأنه الحفاظ على أمن ليبيا ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب".

ووصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في خطاب له اليوم بالمؤتمر العالمي للشباب المنعقد في مدنة شرم الشيخ المصرية، أن حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا بأنها "أسيرة لميلشيات"، مؤكدا أن بلاده أعرضت عن التدخل بشكل مباشر في ليبيا رغم تهديد الوضع هناك لأمنها القومي.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.