لبنان... وزيرة الداخلية: نتخوف من أن يكون ما يجري يهدف إلى تأجيل الاستشارات النيابية

أعربت وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، في حديث تلفزيوني، عن تخوفها من أن يكون ما يجري اليوم عملا استباقيا بهدف تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة غدا.

وناشدت الحسن المتظاهرين السلميين ترك ساحات الاعتصام حتى لا يتعرضوا للأذى وكي لا يتكرر مشهد الأمس، مشيرة إلى أنه حتى الساعة لم يتم تحديد الجهة التي يأتي منها المندسون.

ولفتت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قريبة بالتنسيق مع الجيش اللبناني لمنع تطور الأوضاع.

هذا واشتدت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وسط بيروت، حيث أطلقت قوى الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وهذه الاشتباكات العنيفة تأتي عشية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، في ظل رفض المحتجين لتكليف الرئيس سعد الدين الحريري.