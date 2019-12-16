صحفي يكشف عدد الأصوات التي ينالها الحريري اليوم خلال الاستشارات النيابية

كشف الصحفي اللبناني ومدير مركز الارتكاز الإعلامي، سالم زهران، اليوم الاثنين، عن عدد الأصوات التي سينالها سعد الحريري من النواب لتسميته رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة والتي ستنطلق خلالها مرحلة التأليف.

وغرد زهران على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري نال ‏في الاستشارات النيابية السابقة 111 صوتًا، واليوم إذا حصلت سينال تقريباً نصف عدد الأصوات!".

في الإستشارات النيابية السابقة نال #الحريري 111 صوتًا..

اليوم إذًا حصلت سينال تقريباً نصف عدد الأصوات!

فهل يعتذر عن التكليف ويتم إعادة الاستشارات؟

ام يقبل ويمضي نحو التصريف ومعركة التأليف؟ — سالم زهران (@salemzahran05) December 16, 2019

وسأل زهران في تغريدته: "هل يعتذر الحريري عن التكليف ويتم إعادة الاستشارات؟، ام يقبل ويمضي نحو التصريف ومعركة التأليف؟".

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الخبراء والاختصاصيين.

وذكرت مصادر ​مقربة من رئيس الحكومة المستقيلة لقناة​ "LBCI" اللبنانية أن مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ للحكومة الجديدة لن تتبدل أو تتغّير، وهو يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين تتمكن من التصدى للتحديات الاقتصادية والمعيشية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.