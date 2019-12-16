"داعش" يستغل الضباب ويهاجم القوات العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العرقية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي شن، في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، هجوما على مركبة تابعة للقوات العراقية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وجاء في بيان الخلية في موقع "فيسبوك": "تعرض عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية على عجلة أرزاق تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية بسبب سوء الأحوال الجوية في "وادي زغيتون جنوب حي الرياض بكركوك " بالأسلحة الخفيفة، مما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين.

وأعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، أمس الأحد، عن توقف حركة الملاحة الجوية، بسبب انعدام الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

وشهدت العاصمة بغداد وأغلب محافظات العراق ضبابا كثيفا ورؤية شبه معدومة.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.