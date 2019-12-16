عبد الفتاح البرهان يتعهد بحماية التغيير في السودان... فيديو

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، التزام القوات المسلحة السودانية بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب.

وتعهد البرهان، لدي مخاطبته اللقاء التنويري للضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة الخرطوم بحري العسكرية، أمس الأحد، باستكمال مطلوبات التغيير وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الإقتراع واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وشدد على بقاء القوات المسلحة على عهدها في "الوفاء لأهل السودان، دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي"، مشيرا إلى أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها السودان، "تتطلب المزيد من التكاتف، وتضافر الجهود واضطلاع القوات المسلحة بمهامها وواجباتها كاملة"، للإسهام في تجاوز كافة التحديات، والعبور بالبلاد من هذه المرحلة".

وحول الجهود الجارية لتحقيق السلام، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان: "هذا السلام ظللنا ننتظره طويلا منذ الاستقلال"، مؤكدا العزم على إنجاز سلام عادل بمشاركة الجميع يلبي طموحات أهل السودان وينهي مسببات الاحتراب الداخلي.