نجاة طفلة رضيعة بعد مقتل عائلتها على أيدي مجهولين في البصرة

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل عائلة كاملة داخل منزلها في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأشار المصدر لـ "السومرية نيوز"، إلى إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في حي المهندسين بمحافظة البصرة، وأطلقوا النار على ساكنيه ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته وثلاثة أطفال ونجاة طفلة بعمر سنة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي"، وباشرت بالتحقيق.

وتشهد محافظة البصرة الغنية بالنفط احتجاجات دامية، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ضد الفساد وانعدام الخدمات، ما لبثت أن اتخذت منحى تصاعديا بمقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.