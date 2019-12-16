جنبلاط يغرد عن الوضع في لبنان بكلمات استثنائية

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اليوم الاثنين، أن البلد يتهاوى وذلك شوهد في الشارع من خلال عمليات تخريب الثورة السلمية في بيروت.

وغرد جنبلاط على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية، تُستقدم عناصر من خارجه مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب وسط بيروت".

في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية تستقدم عناصر من خارجه مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب وسط بيروت .وفي ظل هندسة سياسية مضحكة يتكرر ضرورة حكومة من التكنوقراط اشبه برواد الفضاء .وفي ظل هندسة جهنمية سيهرب الفاخوري بعد إسقاط الهوية اللبنانية وإصدار عفو عنه.والبلد يتهاوى pic.twitter.com/NWiMlDiCx8 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 16, 2019

وأضاف، قائلا في تغريدته: "وفي ظل هندسة سياسية مضحكة، يتكرر ضرورة حكومة من التكنوقراط اشبه برواد الفضاء".

ولفت جنبلاط إلى أنه "في ظل هندسة جهنمية سيهرب العميل عامر الفاخوري بعد إسقاط الهوية اللبنانية وإصدار عفو عنه"، خاتماً بالقول: "البلد يتهاوى".