تيار المستقبل: البحث جار عن مخارج ولا يبدو بأن الوضع جاهز لكي يكون الحريري رئيسا على الحكومة

كشف عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، النائب السابق مصطفى علوش، اليوم الاثنين، لـ"سبوتنيك" أن التطورات التي حصلت في الشارع، أمس الأحد، والجولة على القوى السياسية أدت إلى تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس لتشكيل الحكومة في هذه اللحظة.

وأضاف علوش، قائلا:"ما نريده هو حكومة قادرة على أن تتحرك ولا يبدو بأن الوضع جاهز لكي يكون الرئيس الحريري رئيسا على الحكومة".

وأشار إلى أن البحث جار عن مخارج أفضل لتهدئة المواطنين ولإنتاج حكومة قادرة على أن تنتج بعض الشيء.

ولفت علوش إلى أن "تيار المستقبل" يعتقد أن الرئيس الحريري هو الأفضل لرئاسة الحكومة ولكنه ليس وحده، وهو لا يسيطر على خيارات الناس، البحث جار عما هو الأفضل والأفعل وليس مسألة أن يكون سعد الحريري.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، عن تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد إلى الخميس المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري؛ لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".