سوزان مبارك تغادر المستشفى

أعلنت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، أمس الأحد، خروج سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من المستشفى.

وغردت "السعيد" عبر حسابها في "تويتر": "خروج الهانم سوزان مبارك من المستشفى بالسلامة".

خروج الهانم #سوزان_مبارك من المستشفى بالسلامه 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 15, 2019

يشار إلى أن فجر السعيد من الإعلاميين المقربين من أسرة الرئيس المصري الأسبق. وفي شهر مايو/ أيار، أجرت لقاءً مع حسني مبارك لصحيفة "الأنباء" الكويتية، تحدث فيه عن العديد من الملفات، أبرزها "صفقة القرن" وإمكانية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذكرياته مع حرب الكويت، وكواليس لقاءاته لوقف الغزو العراقي لها.

وفي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، نشر شخص يدعى حسن الغندور، وهو أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك "، على حساب له على فيسبوك صورة لسوزان مبارك، وعلق عليها: "الهانم أم المصريين ألف سلامة عليكى يا أمي".

ودخلت سوزان مبارك غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ومنعت عنها الزيارة، وكتب نجلها علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

وفي أغسطس/ آب، نشر علاء مبارك صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان مبارك.

​وعلق علاء على الصورة: "شكرا لكل الذين اهتموا بالسؤال والاطمئنان على صحة والدتي ربنا يحفظهم".