رئيس وزراء باكستان يزور البحرين لبحث سبل تطوير العلاقات

يزور رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الاثنين، مملكة البحرين لبحث تطوير العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ديوان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعلن أنه سيكون في مقدمة مستقبلي عمران خان لدى وصوله إلى مملكة البحرين، اليوم، في زيارة رسمية.

وتشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضافت الوكالة: "وينتهز ديوان ولي العهد هذه المناسبة للترحيب بضيف البلاد الكريم دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، متمنيا لدولة رئيس وزراء باكستان ومرافقيه طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين".

وكان خان قد التقى، أول من أمس السبت، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة السعودية الرياض.

وعقد ولي العهد السعودي اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة السعودية خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.