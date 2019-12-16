قرقاش يغرد عن "إضعاف" منظمة التعاون الإسلامي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن "إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله".

وقال قرقاش، عبر حسابة على "تويتر"، إن "سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة".

وأضاف أن "الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحياناً، تبقى أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 16, 2019

​يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت تعرف في السابق باسم "منظمة المؤتمر الإسلامي"، هي منظمة إسلامية دولية تجمع 57 دولة إسلامية.

وتأسست المنظمة في الرباط في 25 سبتمبر/ أيلول 1969، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.