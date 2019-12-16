تسجيل
12:44 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج

    مصدر: حكومة الوفاق قطعت شوطا طويلا لدمج "الميليشيات" في طرابلس

    © REUTERS / HANI AMARA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104027/76/1040277694.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912161043745802-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3/

    اتهم مصدر في الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، الجيش، بقيادة خليفة حفتر، بإجهاض جهود تواصلت في السنوات الأخيرة لدمج "الميليشيات المسلحة" والحد من تدخلها في مؤسسات الدولة.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتبر فيها الحكومة الليبية أسيرة للميليشيات: "حكومة الوفاق الوطني قبل شهر أبريل/ نيسان قطعت شوطا طويلا في دمج الميليشيات وتقليل تدخلها في سير عمل المؤسسات الحكومية بدرجة  كبيرة".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / John MacDougall
    السيسي: امتنعنا عن التدخل المباشر في ليبيا..وحكومة طرابلس أسيرة للميلشيات
    وأضاف المصدر: "حصلت انتكاسة في جهود حكومة الوفاق، بسبب هجوم قوات حفتر غير المبرر على العاصمة، والذي سبق الملتقى الوطني العام بعشرة أيام، وبذلك أجهضت جهود 3 سنوات وعدنا إلى نقطة الصفر، واستعادت الميليشيات قوتها وتمسكها بالسلاح نتيجة وجود تهديد حقيقي بتقويض الانتقال إلى الديمقراطية والمسار السياسي، واحتمالية وقوع البلاد تحت حكم دكتاتوري عسكري جديد مثيل للقذافي".

    وتابع المصدر: "قبل دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس كان عدد الميليشيات يتجاوز 300 مجموعة صغيرة، تم دمج أغلبها في 4 مجموعات كبيرة، تمهيدا لتدريبها وإعادة تأهيلها".

    وكان السيسي وصف "حكومة الوفاق الوطنية" الليبية المعترف بها دوليا بأنها أسيرة لميليشيات، مؤكدا أن بلاده أعرضت عن التدخل بشكل مباشر في ليبيا رغم تهديد الوضع هناك لأمنها القومي.

    وقال السيسي، في لقاء ضمن فعاليات مؤتمر شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ، "الحكومة الليبية غير قادرة على أن تكون لها إرادة حقيقية لأنها أسيرة للميليشيات المسلحة والإرهابية الموجودة في طرابلس".

    وتابع: "كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا"، مضيفا: "مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا أننا نعرض أمننا القومي للخطر".

    انظر أيضا:

    قذاف الدم: ما يحدث في ليبيا ليس صراعا سياسيا... وأدعو جميع العسكريين لنصرة الوطن
    الأمم المتحدة تكشف عن نقل أسلحة إلى ليبيا في خرق للحظر الدولي
    البحرين تؤكد دعمها لمساعي مصر في ليبيا
    أردوغان يبحث غدا مع ميركل مؤتمر برلين حول ليبيا وملف "غولن"
    السيسي: امتنعنا عن التدخل المباشر في ليبيا..وحكومة طرابلس أسيرة للميلشيات
    الكلمات الدلالية:
    عبد الفتاح السيسي, حكومة السراج, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راقصات من الأرجنتين خلال مسابقة كأس بطولة للرقص اللاتيني في ميدلين، كولومبيا 12 ديسمبر 2019
    اختيار "أجمل نساء الكون" و"لبنان يغرق"...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    جونسون يعلن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير
    نجمة الاتحاد الأوروبي تغادره العام المقبل
    ماذا كان يبحث العالم على غوغل في 2019
    ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك