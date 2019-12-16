الرئيس المصري يعلن موعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الموعد النهائي لانتقال الحكومة بكامل هيئتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي خلال مشاركته في فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، إن الحكومة ستنتقل بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من منتصف العام المقبل.

وتابع: "اعتبارا من منتصف العام المقبل 2020، ستنتقل الحكومة بالكامل من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضح: "هذا الانتقال سيشمل انتقال بأنظمة تكنولوجية حديثة، لتقليل الخطأ البشري وتوفير الوقت".

كما أشاد السيسي بالدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تقليل الخطأ البشري وانعدام الفساد.

قال السيسي: "الموضوع ده رائع ومهم جدًا، ومؤتمرات الشباب بصفة عامة فرصة جيدة لاستدعاء مثل هذه الموضوعات الهامة".

وأشار إلى اهتمام العالم بشكل عام والشباب بشكل خاص، بموضوع الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "مساهمتي كمسؤول تتمثل في استدعاء مثل هذه الموضوعات".

ويعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة ما يقارب الـ7 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.