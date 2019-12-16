محادثات تشمل الدفاع... وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تزور السعودية

تجري وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، زيارة للمملكة العربية السعودية الأسبوع الجاري، لعقد محادثات حول تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات عدة، بما يشمل الاقتصاد والثقافة والدفاع.

وتلتقي الوزيرة خلال زيارتها، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي في الرياض يوم الأربعاء، لعقد الجولة التاسعة عشرة للجنة الكورية-السعودية المشتركة، وفقا لبيان أطلقته الوزارة، بحسب وكالة "يونهاب".

وتأتي زيارة كانغ للسعودية، عقب رحلتها لأسبانيا للمشاركة في الاجتماع الآسيوي الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية.

ومن المتوقع أن تدور محادثات، يوم الأربعاء، حول تبادل التقييمات، واكتشاف سبل دفع مختلف المشاريع الثنائية التي يتم تنفيذها بموجب اتفاقية أبرمها قادة البلدين في وقت سابق من هذا العام.

وقد اتفق كل من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مجموعة من المبادرات خلال زيارة الأمير الأخيرة لسيئول في شهر يونيو/حزيران، بهدف تعميق الشراكة الثنائية تماشيا مع الحملة السعودية الوطنية الشهيرة باسم "الرؤية 2030"، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على صادرات النفط وتنويع محركات النمو.

وتبادل المسؤولون رفيعو المستوى من سيئول والرياض الزيارات في الأشهر الأخيرة، وتمثل زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير لسيئول، وزيارة وزير الدفاع الكوري جونغ كيونغ- دو للرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الزيارتين الأحدث قبل زيارة كانغ للرياض.

وجاءت زيارة وزير الدفاع الكوري الجنوبي ردا على الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية في يونيو الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب".

وقالت الوزارة: "خلال الزيارة يخطط الوزير للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبد العزيز وكبار المسؤولين الأمنيين والدفاعيين لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع".

وبعد اختتام جولته التي استغرقت أربعة أيام إلى تايلاند لحضور الاجتماع السادس لوزراء دفاع الآسيان (ADMM-Plus) ، توجه جونغ إلى المملكة في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام بدعوة من الرياض، وفقًا لوزارة الدفاع.