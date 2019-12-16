900 لاجئ سوري جديد يعودون إلى سوريا

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن قرابة 900 لاجئ قد عادوا إلى سوريا، من أراضي لبنان والأردن المجاورتين، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

موسكو– سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 882 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 386 لاجئا "116 امرأة و197 طفلا" من لبنان،عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 496 شخصا "149 امرأة و253 طفلا"من الأردن.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعمليات تطهير أراض في قرية زمرين بريف درعا و ومدينة دوما "في ريف دمشق" من الألغام، على مساحة 3.1 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.

هذا وكانت قد وصلت دفعات عديدة من اللاجئين العائدين إلى سوريا، في الفترة الماضية، كانت أخرها في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، حيث أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، يوم الأربعاء، بعودة نحو 900 لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، في ذلك التاريخ.

وعلاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي قام بتنفيذ عملية إنسانية في قرية كرناز في محافظة حماة. تم من خلالها توزيع 350 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 2.05 طن.