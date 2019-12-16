البرلمان العراقي يوجه بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية

وجهت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية يوم غد لحسم المقترحات بخصوص قانون الانتخابات.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، على وجوب الإسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الجماهير، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

وأوضح مكتب الكعبي، في بيان، أن الأخير "ترأس اجتماعاً للجنة القانونية النيابية وممثلي الكتل السياسية لمناقشة المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب".

وشدد الكعبي على "أهمية الاتفاق على بلورة رؤية مشتركة لحسم الإشكالات الموجودة بشأن مشروع قانون مجلس النواب والتصويت عليه خلال وقت قريب من الأسبوع الحالي".

وكان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، قد قدم خارطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين وتضمنت ثلاث نقاط، مؤكدا دعمه لأي مرشح لرئاسة الحكومة يتفق عليه العراقيون.

وقال الحكيم، في بيان نشره، السبت الماضي، على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين أسس النظام السياسي وتقويم إيجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته".

وأضاف: "اليوم أيضا ومن هذا المنطلق، نعلنها بوضوح بأننا مع خيار أبناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية".

وتابع عمار الحكيم: "نؤكد عدم وجود أي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب، وسندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من أجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولا إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".

​ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استقالته، وقتل ما لا يقل عن 400 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.