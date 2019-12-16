القبض على روسي وأذربيجاني في مطار بيروت

صرح مصدر في مطار بيروت، بأنه تم القبض على مواطنين من روسيا وأذربيجان في مطار بيروت الدولي، لمحاولتهم تهريب كمية كبيرة من النقود المزيفة.

بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "تم اعتقال شخصين، أحدهم روسي، والثاني من أذربيجان، وكانت هناك عملات مزورة في حقائبهم".

وعن نوع العملات، قال المصدر: "الكثير من العملات، ولكن أكثرها من الدولارات"، مضيفا أن وجهتهما كانت على الأرجح إلى إسطنبول.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط عملية تهريب للعملات المزيفة في بيروت، حيث سبق أن أحبطت فصيلة التفتيشات في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، عملية تهريب كمية كبيرة من العملات المزيفة، في عام 2016، تحتوي على مائة واثنين مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى خمسين ألف دولار أمريكي ومئتي دينار كويتي.