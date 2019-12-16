نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي الأسد في دمشق لمناقشة تشغيل ميناء طرطوس

وصل نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إلى سوريا بزيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس السوري ويبحث موضوع مرفأ طرطوس وتوريد المنتجات الزراعية.

دمشق - سبوتنيك. وقال مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي للصحفيين "تجري الزيارة قبل اجتماع اللجنة الحكومية الثنائية، وسيتم مناقشة القضايا التجارية والاقتصادية، من بينها تشغيل ميناء طرطوس الذي استأجرته روسيا، وخيارات الأفضليات الجمركية لتوريد المنتجات الزراعية السورية لروسيا من الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون".