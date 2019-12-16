القبض على اثنين من المتهمين بقتل أفراد عائلة بأكملها في البصرة

أفادت قيادة عمليات شرطة البصرة، اليوم الإثنين، باعتقال اثنين من المتهمين بقتل أفراد عائلة بأكملها في منطقة القبلة في محافظة البصرة.

ونقل موقع المربد المحلي، بيانا للشرطة جاء فيه "بعد ورود أخبار عن وقوع هذه الجريمة وجه قائد الشرطة بالاستنفار للقبض على الجناة وتم تشكيل فريق عمل تمكن خلال أقل من 12 ساعة من إلقاء القبض على اثنين من الجناة وتوقيفهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني عراقي، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل عائلة كاملة داخل منزلها في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وتشهد محافظة البصرة الغنية بالنفط احتجاجات دامية، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، ضد الفساد وانعدام الخدمات، ما لبثت أن اتخذت منحى تصاعديا بمقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.