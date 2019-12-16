روسيا واليمن تبحثان تنسيق المواقف في المحافل الدولية

أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الاثنين، الحرص على التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، كخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك، خلال لقائه سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، لمناقشة العلاقات بين البلدين وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

وفي اللقاء استعرض الحضرمي "رؤية الحكومة اليمنية بشأن الحل في اليمن"، مشيراً إلى أن "السلام الدائم والشامل يتطلب الالتزام بالمسار الأممي كمسار وحيد للحل وفقا للمرجعيات الثلاث".

وشدد وزير خارجية اليمن على "ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بما يعزز من فرص السلام في اليمن قبل الحديث عن أي مشاورات قادمة للسلام".

من جانبه، أكد السفير ديدوشكين "دعم روسيا للحكومة الشرعية في اليمن".

وجدد "وقوف روسيا إلى جانب اليمن ومساعدته للخروج من أزمته الراهنة".

وعبر ديدوشكين عن "أمانيه في أن يحل السلام في اليمن قريباً".