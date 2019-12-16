نقلة نوعية ... الكشف عن أول وزارة سورية تطبق الدفع الإلكتروني

كشف وزير النقل السوري علي حمود أن الوزارة ستكون أولى الوزارات التي تطبق برنامج الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استكمال إنجاز البنية التحتية والشهادات الرقمية اللازمة.

وبحسب صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سورية على "فيسبوك"، قال وزير النقل المهندس علي حمود أن:

"وزارة النقل ستكون أولى الوزارات التي تطبق برنامج الدفع الإلتروني بعد أن استكملت إنجاز البنية التحتية والشهادات الرقمية اللازمة لإطلاق هذا المشروع ووضعه موضع التتنفيذ".

ولفت الوزير السوري إلى أن "برنامج إدارة المركبات الالكتروني الذي أطلق في ريف دمشق وحمص وطرطوس سيستمر ليغطي كافة المحافظات السورية، حيث يتم العمل عليه توازياً مع إنجاز برنامج الدفع الإلكتروني وذلك بهدف تأمين الخدمات المتكاملة في مديريات النقل لكافة المواطنين".

وأكد حمود أن "برنامج إدارة المركبات سيتم تطبيقه في محافظة اللاذقية قريباً، وبعدها سيتم تنفيذ هذا البرنامج في ثلاث محافظات معاً (حماه ، وادلب ، الرقة) لتوافر الكوادر المتدربة في مديرات النقل هناك".

وبين الوزير السوري أن "مشروع إدارة المركبات يدخل ضمن مشروع الإصلاح الإداري للوصول إلى تبسيط الاجراءات في مديريات وزارة النقل و إلغاء التعامل كليا بين الموظف والمواطن، والآن يستطيع المواطن إنجاز معاملته في مديرية النقل من أي محافظة في محافظة أخرى دون الحاجة للسفر إليها".

وكانت الحكومة السورية وافقت على البدء بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في العديد من الوزارات بداية العام القادم.

وشملت هذه الوزرات الاتصالات والكهرباء والموارد المائية والداخلية، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطلب مجلس الوزراء من مصرف سوريا المركزي إنجاز ضوابط الدفع الإلكتروني وتهيئة البنية اللازمة لتطبيق نظام الحوالات الإلكترونية العام القادم.