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    احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في بغداد، العراق 6 ديسمبر 2019

    "سائرون": اختيار رئيس الوزراء سيتم قبل انتهاء المهلة الدستورية

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
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    قالت النائبة عن تحالف "سائرون" في البرلمان العراقي، مناهل جليل، إن حسم اختيار اسم رئيس الوزراء سيتم قبل نهاية المدة الدستورية المقرر لها الخميس المقبل ولو بساعات قليلة.

    وأكدت أن كتلة "سائرون" تنازلت عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء للمتظاهرين وليس لأية كتلة أخرى.

    البرلمان العراقي
    © REUTERS / STRINGER
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    كما ذكرت، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن كتلتها سوف تدعم أي مرشح يحظى بقبول الشعب، مشددة على رفضها أي مرشح مستهلك من قبل الكتل السياسية.

    وأوضحت أنه قبل انتهاء المهلة الدستورية لتسمية رئيس الوزراء الجديد للعراق، من المفترض أن يطرح المتظاهرون ترشيحاتهم لرئاسة الوزراء.

    وأشارت إلى أنه في حال اختيار رئيس الوزراء قبل انتهاء المهلة، سوف يتم اللجوء إلى المادة الدستورية التي تفضي بأن يتسلم رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء، لكنها استبعدت حدوث ذلك.

    وحول  تداول بعض الأسماء من قبل المحتجين لرئاسة الوزراء، أوضحت جليل، أن هذه الأسماء لم تطرح  بشكل رسمي، وليس مؤكدا اتفاق جميع المتظاهرين عليها في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن "سائرون" ككتلة أكبر تنتظر ترشيحات المتظاهرين بشكل رسمي  حتى يتم إعلانها أمام مجلس النواب لكي يتسنى دعمها في البرلمان.

    وعن تأخير ترشيح اسم لرئاسة الوزراء، أوضحت عضو تحالف "سائرون"، أنه لو كان هناك عمل جاد لتبني مطالب المتظاهرين من قبل مجلس النواب فلن يأخذ الترشيح كل هذا الوقت، حيث تطرح الكتل السياسية أسماء مستهلكة وغير مقبولة من قبل الشارع ولازالت  تجتمع وتماطل  مبتعدة عن أهداف التظاهرات وتستهلك المدة الدستورية.

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    تحالف سائرون, العراق
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