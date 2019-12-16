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17:26 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ

    أمين عام الناتو يرد على ماكرون: الحلف قادر على الاستمرار 70 سنة مقبلة

    © AFP 2019 / KAY NIETFELD
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    قال رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ  ثامر سالم العلي، إن متانة العلاقات المتميزة بين الكويت وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تخدم ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

    جاء ذلك في كلمة ألقاها العلي في اجتماع دول مبادرة إسطنبول للتعاون مع مجلس حلف الناتو للمرة الثالثة، الذي عقد بالمقر الإقليمي للناتو في الكويت بمناسبة مرور 15 عاما على مبادرة إسطنبول للتعاون، وفقا لصحيفة "النهار" الكويتية.

    وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي
    © REUTERS / MAZEN MAHDI
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    ولفت العلي إلى أن "الكويت حرصت وبناء على تعليمات القيادة السياسة فيها ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، على إيلاء حلف الناتو أولوية قصوى وتقديم يد العون وترسيخ مبدأ الشراكة معهم".

    وأشاد العلي بالجهود المتعددة التي يضطلع بها حلف الناتو في عمليات حفظ السلام وضمان الأمن والسلم الدوليين في مختلف أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يؤكد السياسة الراسخة في الحلف والرامية لردع ومواجهة التحديات الأمنية المتعددة سواء العسكرية منها أو المتعلقة بالإرهاب والحرب السيبرانية، مؤكدا رغبة الكويت ودوّل مبادرة إسطنبول في التنسيق والتعاون مع الحلف لمواجهة هذه التحديات .

    من جانبه أشاد أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ بالإنجازات التي حققها بدور الكويت "الكبير" وتعاونهم "المثمر" في دعم جهود الحلف لافتا إلى مساهمات المركز الإقليمي في الكويت.

    وقال إن الشراكة مع دول الخليج أصبحت أفضل وأكثر فعالية مشددا على أن أمن الخليج من أمن الناتو.

    الأمين العام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
    © Photo / NATO
    الأمين العام للناتو بصدد إجراء محادثات مع دول الخليج في الكويت

    وعما إذا ما كان الحلف لا يزال قويا في ظل الانتقادات الموجهة له من قبل دول حليفة وعضوة أجاب:

    لا جديد في هذا الموضوع، نحن معتادون على وجود آراء مختلفة بين أعضاء التحالف، ولكن سحر التحالف يكمن بأنه عندما نجتمع معا نعلم كيف ندير خلافتنا ونخرج بقوة أكبر، وأتوقع أن الحلف قادر على الاستمرار 70 سنة مقبلة ونحن بصحة جيدة جدا.

    وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال لمجلة "ذي إيكونوميست"، إن حلف شمال الأطلسي في حالة "موت سريري"، مشيرا إلى الافتقار للتنسيق، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية، في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب.

    ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه قائلا "بل أنت من يعاني حالة موت سريري".

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    الكلمات الدلالية:
    الناتو, الخليج, الكويت
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