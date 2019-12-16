محكمة كويتية تصدر حكما بحق مغرد متهم بـ"الإساءة لمصر"

قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، ببراءة مغرد غير كويتي الجنسية من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في "تويتر" وإساءة استخدام الهاتف.

وبحسب موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية قضت محكمة الجنايات في الكويت، ببراءة المغرد الذي أشارت إليه بحرف "k" الذي يكتب باسم وهمي وهو "عتيج المسيان" من التهم التي وجهت إليه.

حكمت محكمة الجنايات بالبراءة

بالقضية المرفوعة

ضد السيد/ نواف البدر ... جنايات أمن دوله

لأدارة حساب عتيج المسيان ،،،،

عن شكوي سفارة صديقة (مصر)

ألف مبرووك ظهور أول أحكام جنايات وهذا أثبات حقيقي

بأن المتهم ليس له علاقة بالحساب المذكور ⬇️ pic.twitter.com/RXzdm9FhKD — المحامي يوسف المحيشⓂ️ (@lawer5554) December 16, 2019

​وكانت النيابة العامة الكويتية قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإساءة استعمال الهاتف وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة، بالمخالفة لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات وجرائم أمن الدولة الداخلي.

وأشارت صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن محكمة الجنايات الكويتية استمعت في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لشهادة ضابط أمن الدولة في ثاني قضية للمغرد عتيج المسيان بتهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر.

«الجنايات» تقضي ببراءة المغرد «عتيج المسيان» من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في «تويتر» وإساءة استخدام الهاتف pic.twitter.com/3PYEXZIBPU — الراي (@AlraiMediaGroup) December 16, 2019

​ووجهت المحكمة للمغرد تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر بعد كتابته عبارات على موقع "تويتر" أساء فيها إلى جمهورية مصر العربية ووصف القائمين على البلاد بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف.

وأشارت "الراي" إلى أن المتهم أنكر التهم التي وجهت إليه.

وتوقف حساب "عتيج المسيان" عن التغريد بتويتر في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي.

اول مره اطلب منكم متابعين حسابي طلب

أتمنى اضافه ( المسيان بوست ) وهو حسابنا الاخباري بطرح مغاير وبالتأكيد لا سقف لنا ..

ولا سمح له الله اغلق حسابي او صار اي شيء يخصني ( عتيج ) راح يكون مصدركم للمعلومة حسابنا الاخباري .@MsyanPost — عتيج المسيان (@TheFeud) July 2, 2019

​وفي سبتمبر الماضي، كشفت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن النيابة العامة حققت، مع ضابط رفيع المستوى يرأس إدارة حساسة في وزارة الداخلية يشتبه بعلاقته بأحد الأشخاص الذين يديرون حسابا وهميا مصنف "خطير".

وقالت المصدر لـ"القبس" إن النيابة أخلت سبيل الضابط، وهو برتبة "عقيد"، بكفالة 1000 دينار، بعد خضوعه للتحقيق في قصر العدل، وسؤاله عن علاقته بالمتهم، وعما إذا كان يسرب له معلومات سرية وتربطهما علاقة بالخفاء.